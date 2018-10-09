У Києві на дитячому пляжі виявили труп (фото)

Труп жінки виявили близько 06:40.

У вівторок, 9 жовтня, в Києві на Гідропарку знайшли труп жінки. Він лежав на території дитячого пляжу на березі Дніпра.

Як розповів вахтер корабля «Bella Costa», під час ранкового обходу території він виявив тіло жінки, передає "Інформатор".

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Близько 07:00 чоловік викликав правоохоронців. Після чого приїхав екіпаж патрульної поліції і «швидка». Після приїзду медикам залишалося констатувати смерть.

На вигляд загиблій 60-70 років. За словами місцевих рибалок, жінка регулярно ходила на річку купатися вранці. Поліція розповіла, що видимих тілесних ушкоджень на тілі немає, тому, швидше за все, жінка померла своєю смертю. Подробиці того, що сталося, й особа померлої встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Києві під час ліквідації пожежі у квартирі 9-поверхового житлового будинку пожежники виявили тіла двох загиблих чоловіків.