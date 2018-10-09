Чернівці залишилися без води через масштабний прорив водогону (відео)

Відновити водопостачання у місті обіцяють не раніше сьогоднішнього вечора.

У Чернівцях стався масштабний прорив магістрального водогону, яким у місто з Дністра подають воду.

Як повідомляє ТСН, на під’їзді у місто з-під землі бив фонтан заввишки у десять метрів.

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На місці прориву утворилась величезна калюжа, бригади водоканалу працюють там усю ніч. І кажуть, грошей на заміну дірявої труби в міському бюджеті немає, тож латають стару, але чи витримає латка напір води, не знають.

Доки триває ремонт, Чернівці сидять без води. Відновити водопостачання у місті обіцяють не раніше сьогоднішнього вечора.

Тим часом на своїй Facebook-сторінці директор департаменту житлово-комунального господарства Володимир Бешлей оприлюднив відео потужного «фонтану».

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві міст Патона через прорив трубопроводу перетворився на гігантський водоспад.