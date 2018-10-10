этот материал доступен на русском

У Харкові в результаті прориву тепломагістралі вулицю затопило окропом (фото, відео)

11:55, 10 жовтня 2018
Інциденти
753 0
У Харкові вулицю залило окропом / facebook.com/XarkivRulit

Гаряча вода залила проїзну частину, на місці працюють комунальники, повідомляє MyKharkov.

За інформацією прес-служби «ХТМ», з 6 жовтня по сьогоднішній день за вказаною адресою комунальники проводять ремонтні роботи. Роботу планують завершити до 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Чернівці залишилися без води через масштабний прориву водопроводу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харків#прорив труби