У Харкові в результаті прориву тепломагістралі вулицю затопило окропом (фото, відео)

Гаряча вода залила проїжджу частину.

У Харкові на вулиці Новгородській в результаті прориву труби десятки літрів окропу вилилися на дорогу.

Гаряча вода залила проїзну частину, на місці працюють комунальники, повідомляє MyKharkov.

За інформацією прес-служби «ХТМ», з 6 жовтня по сьогоднішній день за вказаною адресою комунальники проводять ремонтні роботи. Роботу планують завершити до 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Чернівці залишилися без води через масштабний прориву водопроводу.