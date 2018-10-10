У Харкові в результаті прориву тепломагістралі вулицю затопило окропом (фото, відео)
11:55, 10 жовтня 2018Інциденти
753 0
Гаряча вода залила проїжджу частину.
У Харкові вулицю залило окропом / facebook.com/XarkivRulit
У Харкові на вулиці Новгородській в результаті прориву труби десятки літрів окропу вилилися на дорогу.
Гаряча вода залила проїзну частину, на місці працюють комунальники, повідомляє MyKharkov.
За інформацією прес-служби «ХТМ», з 6 жовтня по сьогоднішній день за вказаною адресою комунальники проводять ремонтні роботи. Роботу планують завершити до 18:00.
Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Чернівці залишилися без води через масштабний прориву водопроводу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter