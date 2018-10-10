Керівника арсеналу біля Ічні звільнили з посади ще у серпні - Луценко

За словами генпрокурора, об`єкт абсолютно не був готовий до захисту від диверсій.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що у серпні цього року з посади було знято керівника складів боєприпасів поблизу Ічні в Чернігівській області через відсутність готовності до захисту об'єкту від диверсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав журналістам.

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"Підрозділи ССО - Сили спеціальних призначень - у серпні проводили відпрацювання усіх складів на території України щодо готовності до антидиверсійних завдань. За результатами цих навчань на всій території України, зокрема, керівника Ічнянського складу було знято з посади і звільнено в запас без вихідних виплат", - сказав Луценко.

"Очевидно, що після тотальних перевірок військової прокуратури разом з Міністерством оборони і Генерального штабу восени минулого року плани з вдосконалення безпеки військових складів в Ічні не були реалізовані", - заявив Луценко і додав, що йдеться про об'єктивні та суб'єктивні причини.

"Об'єктивні - це абсолютно недостатнє виділення коштів, бо з мільярдних сум виділялися лише, якщо не помиляюся, декілька десятків мільйонів. Але і темпи робіт, їх організація також викликають дуже великі запитання. Готовність до контрдиверсійної роботи саме в Ічні була відсутня, про що свідчить внутрішня робота Міністерства оборони і Генерального штабу. Вони дійсно це встановили і саме за це був знятий керівник. Це відбулося буквально місяць-півтора тому", - наголосив Луценко.

"Тому, на жаль, база не була в повній готовності до вимог воєнного часу, у якому ми реально живемо. Це гірка правда, і прокуратура відразу після нормалізації обстановки на місцях - маю на увазі припинення вибухів, розмінування, повернення населення тощо - активізує слідство, хоча попереду величезні експертні роботи", - зауважив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі в Ічні.

Уряд виділив 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів на складах боєприпасів.

ДСНС планує очистити від вибухонебезпечних предметів територію, прилеглу до арсеналу під Ічнею, до 15 грудня 2018 року.