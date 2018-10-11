Небезпечні ігри: за минулий рік в Україні загинуло більше десятка підлітків-зачеперів

Також зачепери часто стають пацієнтами опікових центрів. При цьому найчастіше вони надходять в лікарню у важкому стані.

В останні роки в Україні збільшується кількість зачеперів - молодих людей, які заради популярності в мережі і гострих відчуттів піддають себе небезпеці, чіпляючись за поїзди, трамваї та інший електротранспорт.

В минулому році жертвами такого захоплення стали 12 підлітків. В цьому році вже зафіксували два смертельних випадки. Про це розповіла начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції України Лариса Зуб, передає "Новое время".

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Частіше усього прихильники цього небезпечного захоплення — неповнолітні. З початку року з 12 виявлених у столичному метрополітені зачеперів п'ятьом не виповнилося 16 років.

Також зачепери часто стають пацієнтами опікових центрів. При цьому найчастіше вони надходять до лікарень у важкому стані.

"20-30 років тому таких не було взагалі, тепер регулярно, сім-вісім випадків на рік", — розповідає Людмила Сочиенкова, завідуюча дитячим опіковим відділенням.

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За її словами, зачепери завжди надходять у вкрай важкому стані. Падаючи з висоти вагона, діти отримують черепно-мозкові травми, переломи кінцівок, травми мозку. Струм, проходячи крізь тіло, вражає судини і всі внутрішні органи. При цьому опіки тіла рідко бувають менше 50% — частіше 70-80%.

Зуб також зазначила, що навіть після невдалих спроб зачепери повертаються до небезпечного захоплення.

За її словами, в минулому році рятували хлопчика, який, катаючись на даху поїзда, отримав опіки 45% поверхні тіла. Дитину ледве виходили, а незабаром він знову поліз на поїзд, і вдруге врятувати його не вдалося.

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