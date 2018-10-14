У Львові від отруєння чадним газом загинули двоє молодих чоловіків

Тіла львів'ян віком 30 і 31 років виявили в одній квартирі.

У Львові від отруєння чадним газом померли двоє чоловіків.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 13 жовтня, близько 16:00, у квартирі на вул. Тернопільській, 1-а виявили тіла двох чоловіків.

Встановлено, що двоє львів’ян віком 30 та 31 років, ймовірно, отруїлися чадним газом і померли до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановлюють обставини їхньої смерті. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Призначено експертизи.

За отриманою інформацією, тіло одного чоловіка виявили у ванній кімнаті, іншого – у кімнаті.