На Львівщині від отруєння чадним газом загинула жінка та її 2-річний онук: ще двох дітей госпіталізовано

Подія сталася у райцентрі Миколаїв Львівської області. Встановлено, що помешкання, в якому перебувала бабуся з трьома онуками, обігрівалося увімкненими пальниками газової плити.

У райцентрі Миколаїв на Львівщині від отруєння чадним газом у власному помешканні померла 67-річна жінка та її 2-річний онук. Ще двох малолітніх дітей госпіталізовано з отруєнням.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, вдень 11 березня, у квартирі житлового будинку на вул. Івана Мазепи виявили тіла пенсіонерки та її дворічного онука. Ще двох дітей - дівчинку віком 4 роки та 6-річного хлопчика - у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Миколаївської районної лікарні.

Попередньо встановлено, що сталося отруєння чадним газом.

Як поінформували УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, наразі встановлено, що в квартирі проживає багатодітна родина. Мати дітей із старшою донькою вийшла до знайомих, а помешкання, в якому перебувала бабуся з трьома онуками, обігрівалося увімкненими пальниками газової плити.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство), всі обставини події розслідуються.