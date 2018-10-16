Нетверезий пасажир зламав ніс провіднику потяга Хорол – Кременчук і затримав рух на півтори години

У постраждалого діагностували закритий перелом кісток носа зі зміщенням перенісся.

Потяг Хорол – Кременчук 14 жовтня затримався в дорозі майже на півтори години через напад нетверезого пасажира на провідника.

Як повідомляється на сайті «Укрзалізниці», в лікарні Кременчука медики діагностували у залізничника закритий перелом кісток носа зі зміщенням перенісся.

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Напад, як повідомляється, стався під час руху поїзда на ділянці станції Глобино - зупиночна платформа Черевани. Пасажир сів на потяг, і провідник вибив йому квиток за заявленим маршрутом. Втім, платити за проїзд пасажир відмовився і почав поводити себе агресивно.

«Поведінка пасажира, порушення вимови та запах алкоголю вказували на те, що пасажир знаходився у нетверезому стані. Після ввічливого прохання залізничників оплатити проїзд пасажир почав бити провідника в обличчя, поки в останнього не пішла кров з носу», - зазначається у повідомленні.

На зупиночній платформі Черевани пасажир вискочив з вагона та зник. Травмованому провіднику було надано першу долікарняну допомогу, про напад повідомили в поліцію.

На станції Кременчук потяг зустрічали працівники поліції. Через інцидент його затримка в дорозі склала 1 год. 28 хв.

Нагадаємо, 30 вересня начальник поїзда сполученням Ковель-Москва випхала пасажира з потяга, який вже рухався, оскільки через несправність техніки на залізничній станції Кривин, касир не змогла роздрукувати замовлені через інтернет електронні білети.