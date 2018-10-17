В Дніпрі підірвали банкомат "ПриватБанку"

Банк оголосив нагороду в 75 тисяч гривень за інформацію про зловмисників.

Невідомі підпалили й підірвали банкомат «ПриватБанку» в Дніпрі, внаслідок чого виведено з ладу охоронно-пожежну сигналізацію банкомату та магазину, а банкомат - повністю зруйновано.

Як повідомила прес-служба банку, злочин скоєно близько 2 години ночі в магазині «Панда» в Дніпрі. Наряд охорони прибув на місце події вже після того, як зловмисники втекли. Співробітники служби безпеки банку та слідчі поліції з'ясовують усі обставини злочину.

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Також повідомляється, що банк оголосив нагороду в 75 тис. грн за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити й затримати зловмисників.

Раніше на Київщині група невідомих вчинила розбійний напад на працівника «Укрпошти» та водія автомобіля і викрали у них 200 тис. грн, призначені для виплати пенсій громадянам.