На Київщині напали на працівників "Укрпошти" і викрали призначені для пенсій 200 тисяч - введено план "Сирена" (фото)

Правоохоронці ввели в області оперативний план «Сирена».

На Київщині група невідомих вчинила розбійний напад на працівника «Укрпошти» та водія автомобіля і викрали у них 200 тис. грн, призначені для виплати пенсій громадянам.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

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«Зухвалий розбійний напад на начальника пересувного відділення зв’язку «Укрпошти» та водія, які на легковому автомобілі перевозили гроші для виплати пенсій громадянам, скоїла група невідомих озброєних осіб. Подія сталася сьогодні поблизу с.Гостра Могила Ставищенського району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розбійного нападу зловмисники підрізали автомобіль службовців і, використавши сльозогінний газ, викрали у них близько 200 тис. грн. Після цього підпалили один зі своїх автомобілів і втекли. Від полум’я також згорів транспортний засіб потерпілих.

Для розшуку злочинців на території області введено оперативний план «Сирена».

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у Харкові невідомі підірвали банкомат та заволоділи грошовими коштами.