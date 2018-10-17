Після вибуху у керченському коледжі рятувальники шукають 15 осіб, люди можуть залишатись під завалами - ЗМІ
13:58, 17 жовтня 2018Інциденти
2051 0
Усі школи та дитсадки Керчі закрито, дітей відправили по домівках.
Під завалами після вибуху в Керчі можуть залишатися люди / kerch.fm
Під завалами пошкодженого вибухом коледжу в окупованій Керчі все ще можуть перебувати люди.
Читайте такожОчевидці про інцидент у Керчі: був вибух і стрілянина, людей на сходах просто розстрілювали
Як повідомляє Telegram-канал Mash, рятувальники говорять про 15 зниклих безвісти.
Повідомляється також, що всі школи та дитсадки Керчі закрито. Дітей відправили по домівках.
Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо стало відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.
Інцидент розглядається як теракт. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії заявив, що у навчальному закладі вибухнула бомба.
Повідомлялося також, що в коледжі перед вибухом велася стрілянина, і було здійснено спробу захопити заручників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі