этот материал доступен на русском

Після вибуху у керченському коледжі рятувальники шукають 15 осіб, люди можуть залишатись під завалами - ЗМІ

13:58, 17 жовтня 2018
Інциденти
2051 0
Під завалами після вибуху в Керчі можуть залишатися люди / kerch.fm

Читайте такожОчевидці про інцидент у Керчі: був вибух і стрілянина, людей на сходах просто розстрілювали

Як повідомляє Telegram-канал Mash, рятувальники говорять про 15 зниклих безвісти.

Повідомляється також, що всі школи та дитсадки Керчі закрито. Дітей відправили по домівках.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо стало відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.

Інцидент розглядається як теракт. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії заявив, що у навчальному закладі вибухнула бомба.

Повідомлялося також, що в коледжі перед вибухом велася стрілянина, і було здійснено спробу захопити заручників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #Крим#вибух