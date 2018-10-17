Після вибуху у керченському коледжі рятувальники шукають 15 осіб, люди можуть залишатись під завалами - ЗМІ

Усі школи та дитсадки Керчі закрито, дітей відправили по домівках.

Під завалами пошкодженого вибухом коледжу в окупованій Керчі все ще можуть перебувати люди.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, рятувальники говорять про 15 зниклих безвісти.

Повідомляється також, що всі школи та дитсадки Керчі закрито. Дітей відправили по домівках.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо стало відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.

Інцидент розглядається як теракт. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії заявив, що у навчальному закладі вибухнула бомба.

Повідомлялося також, що в коледжі перед вибухом велася стрілянина, і було здійснено спробу захопити заручників.