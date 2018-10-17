У Керчі вибухнула бомба, начинена металевими предметами – СК РФ

За вказівкою голови Слідчого комітету кримінальну справу передано для подальшого розслідування до центрального апарату відомства.

У політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі вибухнула бомба, начинена металевими предметами.

Про це УНІАН заявили в Слідчому комітеті РФ.

«За попередніми даними, сьогодні в їдальні Керченського політехнічного коледжу спрацював невстановлений вибуховий пристрій, начинений металевими предметами. Дані про постраждалих уточнюються, значна частина з них - підлітки», - йдеться в повідомленні.

На даний час на місці працюють фахівці-вибухотехніки, після завершення роботи яких слідчі розпочнуть огляд місця події безпосередньо в епіцентрі вибуху.

Читайте також"Увірвалися з автоматами та вбивали усіх... Як у Беслані": директор коледжу в Керчі розповіла про теракт (відео)

За вказівкою голови Слідчого комітету Російської Федерації кримінальну справу передано для подальшого розслідування до центрального апарату відомства. Крім того, Олександр Бастрикін направив на місце події криміналістів і слідчих СК Росії, які мають досвід розслідування такого роду злочинів.

«Сформовано штаб, до якого увійшли співробітники СК Росії, ФСБ і МВС. Слідчі розпочали допит свідків і очевидців, вивчається відео з камер спостереження, встановлюються всі обставини події», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у політехнічному коледжі в окупованій РФ Керчі стався підрив вибухового пристрою, в результаті чого загинули 10 осіб, ще близько 50 поранені. У СК РФ розглядається версія теракту.