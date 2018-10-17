Зросла кількість жертв теракту в Керчі
14:51, 17 жовтня 2018Інциденти
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Значна частина потерпілих - підлітки.
СК РФ уточнив кількість жертв теракту в Керчі / фото kerch.fm
В результаті теракту в політехнічному коледжі окупованої Керчі, за останніми даними, загинули 13 людей, ще близько 50 отримали поранення.
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Про це повідомляє Слідчий комітет РФ. "Наразі відомо про 13 загиблих і близько 50 поранених, більша частина з них – підлітки. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Теракт в Керчі: що відомо про вибух в керченському коледжі
Як повідомляв УНІАН, у політехнічному коледжі в окупованій РФ Керчі стався підрив вибухового пристрою. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і 50 поранених. У СК РФ розглядається версія теракту.
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