Зросла кількість жертв теракту в Керчі

Значна частина потерпілих - підлітки.

В результаті теракту в політехнічному коледжі окупованої Керчі, за останніми даними, загинули 13 людей, ще близько 50 отримали поранення.

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Про це повідомляє Слідчий комітет РФ. "Наразі відомо про 13 загиблих і близько 50 поранених, більша частина з них – підлітки. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у політехнічному коледжі в окупованій РФ Керчі стався підрив вибухового пристрою. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і 50 поранених. У СК РФ розглядається версія теракту.