Стала відома потужність бомби, що вибухнула в Керчі - ЗМІ
14:57, 17 жовтня 2018Інциденти
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За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути закамуфльований під який-небудь інший предмет.
Потужність була не менше 300 грам в тротиловому еквіваленті / kerch.fm
Потужність бомби, що вибухнула в технікумі Керчі, була не менше 300 грамів у тротиловому еквіваленті.
Про це в середу, 17 жовтня, «Стрічці.ру» повідомило джерело в правоохоронних органах.
«За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути закамуфльований під який-небудь інший предмет. Його потужність була не менше 300 грам в тротиловому еквіваленті було начинено вражаючими елементами», — сказав він.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Раніше було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.
Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.
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