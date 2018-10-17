Стала відома потужність бомби, що вибухнула в Керчі - ЗМІ

За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути закамуфльований під який-небудь інший предмет.

Потужність бомби, що вибухнула в технікумі Керчі, була не менше 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

Про це в середу, 17 жовтня, «Стрічці.ру» повідомило джерело в правоохоронних органах.

«За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути закамуфльований під який-небудь інший предмет. Його потужність була не менше 300 грам в тротиловому еквіваленті було начинено вражаючими елементами», — сказав він.

Читайте такожЗросла кількість жертв теракту в Керчі

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Раніше було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.