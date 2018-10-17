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Стала відома потужність бомби, що вибухнула в Керчі - ЗМІ

14:57, 17 жовтня 2018
Інциденти
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Потужність була не менше 300 грам в тротиловому еквіваленті / kerch.fm

Про це в середу, 17 жовтня, «Стрічці.ру» повідомило джерело в правоохоронних органах.

«За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути закамуфльований під який-небудь інший предмет. Його потужність була не менше 300 грам в тротиловому еквіваленті було начинено вражаючими елементами», — сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Раніше було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.

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Теги: #вибух#Керч