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Студент влаштував стрілянину в коледжі Керчі через нерозділене кохання - ЗМІ

16:40, 17 жовтня 2018
Інциденти
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ЗМІ гадають, що могло стати причиною вчинку стрільця / фото Mash

За деякими даними, він міг шукати свою дівчину, щоб розправитися з нею, повідомляють росЗМІ.

Є інформація, що хлопець зустрічався з дівчиною близько 5 місяців, однак вона пішла від нього.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в коледжі окупованої Росією Керчі стався вибух і стрілянина. За останніми даними, в результаті загинули 18 осіб, 50 були поранені.

Підозрюваний - учень цього технікуму Владислав Росляков. Він був знайдений мертвим у будівлі.

Спочатку СК РФ порушив за фактом події кримінальну справу за статтею «Теракт», проте пізніше перекваліфікував його на статтю «Вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».

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Теги: #Крим#теракт#Керч