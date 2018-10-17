Студент влаштував стрілянину в коледжі Керчі через нерозділене кохання - ЗМІ
16:40, 17 жовтня 2018Інциденти
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Нерозділене кохання, за повідомленнями ЗМІ, могло підштовхнути підлітка до теракту в коледжі в Керчі.
ЗМІ гадають, що могло стати причиною вчинку стрільця / фото Mash
Як вважають знайомі, 18-річний Владислав Росляков влаштував стрілянину в керченському коледжі через те, що йому не щастило в коханні.
За деякими даними, він міг шукати свою дівчину, щоб розправитися з нею, повідомляють росЗМІ.
Є інформація, що хлопець зустрічався з дівчиною близько 5 місяців, однак вона пішла від нього.
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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в коледжі окупованої Росією Керчі стався вибух і стрілянина. За останніми даними, в результаті загинули 18 осіб, 50 були поранені.
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Підозрюваний - учень цього технікуму Владислав Росляков. Він був знайдений мертвим у будівлі.
Спочатку СК РФ порушив за фактом події кримінальну справу за статтею «Теракт», проте пізніше перекваліфікував його на статтю «Вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».
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