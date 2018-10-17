"Увірвалися з автоматами та вбивали усіх... Як у Беслані": директор коледжу в Керчі розповіла про теракт (відео)
Директор технікуму в Керчі Ольга Гребеннікова розповіла про теракт в закладі.
Читайте такожОчевидці про інцидент у Керчі: був вибух і стрілянина, людей на сходах просто розстрілювали
"Повно трупів. Справжній теракт. Увірвалися рівно через п'ять або десять хвилин після мого від'їзду. Підірвали хол, повилітали всі вікна, підірвали все", - передає її слова Kerch.net.
"Бігали з автоматами по другому поверху, відкривали кабінети і вбивали всіх, кого могли знайти. Тут всі наші... Справжній теракт... Як у Беслані. Діти загинули, співробітники загинули", - розповіла вона.
Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі пролунав вибух. Заздалегідь було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.
Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт і стрілянину з автомата в коледжі Керчі.