"Мене відкинуло хвилею, подруга кричала": поранена студентка розповіла про напад в коледжі Керчі

За словами очевидиці, після серії вибухів нападник піднявся на другий поверх і відкрив стрілянину по людях. Він убив 26-річного завуча і кількох студентів.

Постраждала під час нападу Владислава Рослякова на керченський коледж першокурсниця розповіла про те, що трапилося. За словами 15-річної Насті М., вибух прогримів під час великої перерви, коли студенти обідали в буфеті.

«Я зайшла всередину, а далі — помаранчеве світло, гучний звук, і мене відкинуло хвилею. Потім я відкрила очі і побачила подругу, вона кричала, скрізь валялося скло. Це був ніби сон, але я розуміла, що не сплю, тому що все відчувала. Всі бігли на вулицю, я теж встала й побігла, хоча у мене вся нога була в крові, синцях і порізах. Як ніби щось схопило і виштовхнуло мене на вулицю, напевне, інстинкт самозбереження», — розповіла Настя виданню "Лента.ру".

Дівчину відвезла в лікарню незнайома жінка, що під'їхала до коледжу. У Насті діагностували забій коліна і множинні порізи, в тому числі в районі грудної клітки. «Був би поріз більшим, мене б просто не було», — сказала студентка.

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«Моя подруга лежала поруч на канапі, вся переламана нога, їй вправляли кістки, і вона кричала. Коли мене везли на знімок, я знов її бачила, але вона вже просто лежала мовчки. Ми не розмовляли», — продовжила дівчина.

За словами Насті, після серії вибухів Росляков піднявся на другий поверх і відкрив стрілянину по людях. Він убив 26-річного завуча і кількох студентів. «Кажуть, що жертв могло бути більше. Він намагався вбити якогось хлопця, але у нього скінчилися патрони», — зазначила дівчина.

Нагадаємо, що за попередніми даними, вибух влаштував Владислав Росляков, що надійшов у коледж у 2015 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 19 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.