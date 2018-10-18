Студент, який вижив при теракті в Керчі, стверджує, що стрільців було двоє

Також студент заявив, що на території корпусу знайшли кілька розтяжок.

Студент Даніїл, який вижив при теракті в Керчі, стверджує, що нападників було двоє. Один стріляв по натовпу, а інший "зачищав" кабінети.

Відео з розповіддю очевидця опублікував Telegram-канал Mash.

"Зайшов у політех і пролунав гучний хлопок і вибух був. Мене від ударної хвилі викинуло, від чого я і отримав контузію. Всі почали бігти у внутрішній двір, бо в будівлі були постріли з другого поверху по внутрішньому. По всім студентам відкрили вогонь, один відкривав вогонь по студентах, а другий, було чути, заходив у всі кабінети, де були заступник директора і інші, і відкривав стрілянину", – розповідає потерпілий.

Також студент заявив, що на території корпусу знайшли кілька розтяжок.

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Однак ця інформація поки не підтверджується слідчими, адже відомий маршрут Рослякова, а на записах камер він один.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.