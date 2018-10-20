На Львівщині при зіткненні вантажівки з патрульним авто загинув поліцейський (фото)

Від удару у фурі пошкодився бак звідки витекло близько 500 літрів пального.

У Львівській області внаслідок зіткнення вантажівки з автомобілем патрульної поліції один правоохоронець загинув, ще один травмований.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник громадської організації "Варта1", яка співпрацює з правоохоронцями, депутат львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами аварія трапилось сьогодні, 20 жовтня, близько 15:50 на трасі Львів - Рава-Руська біля села Мощане.

"Сталося зіткнення за участі фури та автомобіля патрульної поліції. Один співробітник поліції загинув на місці ДТП, інший у важкому стані", - повідомив Зінкевич.

Він також зазначив, що від удару у фурі пошкодився бак звідки витекло близько 500 літрів пального. У зв'язку з цим, на місце викликали пожежників, щоб піною ліквідувати розлив.

Наразі у прес-службі патрульної поліції Львівщини з'ясовують обставини ДТП і подробиці наразі не коментують.