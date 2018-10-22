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У Києві перекинулася військова вантажівка (фото)

21:58, 22 жовтня 2018
Інциденти
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Загиблих і постраждалих унаслідок ДТП немає / ТСН

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Аварія сталася біля Дарницького мосту - на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.

За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення і машина перекинулася на бік. Загиблих та постраждалих внаслідок ДТП немає.

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Теги: #Київ#ДТП