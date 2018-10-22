У Києві перекинулася військова вантажівка (фото)
21:58, 22 жовтня 2018Інциденти
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Аварія сталася біля Дарницького мосту.
Загиблих і постраждалих унаслідок ДТП немає / ТСН
У Києві перекинулася військова вантажівка. Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця події.
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Аварія сталася біля Дарницького мосту - на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.
За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення і машина перекинулася на бік. Загиблих та постраждалих внаслідок ДТП немає.
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