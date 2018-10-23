Названа головна мета керченського терориста

За свідченням матері одного із загиблих Олександра Лазарєва, вона зустріла директора в морзі під час упізнання тіла свого сина. За її словами, жінка вигукнула, що теж могла бути на місці загиблих.

Владислав Росляков, який влаштував бійню в Керченському політехнічному коледжі, у першу чергу збирався вбити директора установи Ольгу Гребеннікову.

Про це повідомляє "Рен ТВ".

Так, за свідченням матері одного із загиблих Олександра Лазарєва, вона зустріла директора в морзі під час упізнання тіла свого сина, 19-річного Владислава.

За її словами, жінка вигукнула, що теж могла бути на місці загиблих. "А вона і повинна була бути", - стверджує мати, яка втратила сина в бійні.

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Лазарєва впевнена, що саме директорка в той день повинна була померти першою. «Діти її ніколи не любили. Ми, батьки, думали, що просто це була дитяча нелюбов до керівника. У причинах не розбиралися», — зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".