На Дніпропетровщині двоє студентів до смерті забили безхатченка - розважалися

Від отриманих травм один з потерпілих помер у лікарні.

У Павлограді Дніпропетровської області під вартою опинилися двоє студентів, які задля розваги жорстоко побили безхатченків. Один з потерпілих помер.

14 жовтня поточного року у місті Павлограді 20-річний студент разом з 18-річним приятелем розпивали алкогольні напої. Відчуваючи нудьгу, молодики вирішили розважитися шляхом побиття осіб, які не мають певного місця проживання, повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

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Так, під виглядом працівників поліції зловмисники прийшли на територію раніше чинної медико-санітарної частини та вимагали від безхатченків повернути начебто незаконно отриманий ними мобільний телефон. Вигадана історія про крадіжку стала приводом для подальшого побиття заляканих громадян "правоохоронцями".

Молодики завдали трьом чоловікам численних ударів ногами по тілу, спричинивши їм тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм один з потерпілих помер у лікарні.

Наразі студентам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Павлоградською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо студентів за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 та ч.2 ст.121 КК України (закінчений замах на вбивство; умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне тяжке тілесне ушкодження).

Раніше у поліції розповіли, що батько одного з хлопчиків в Одесі побив до смерті безпритульного на очах своєї сім'ї, дружини та інших дітей.