"На очах дружини і дітей": у поліції розповіли подробиці вбивства безхатченка в Одесі

Конфлікт стався через те, що підлітки почали кидати каміння в безхатченків. Один з них поскаржився батькові 10-річної дитини. Батько замість того, щоб заспокоїти сина, побив безхатченка.

У центрі Одеси чоловік у присутності дітей убив безхатченка. У поліції розповіли, що батько одного з хлопчиків побив до смерті безпритульного на очах своєї сім'ї, дружини і інших дітей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 13 червня випадкові перехожі в Старобазарному сквері виявили мертвого чоловіка.

На тілі чоловіка, вік якого приблизно 30-35 років, були сліди насильницької смерті. Тіло направили на експертизу.

Як зазначив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, те, що сталось у Старобазарному сквері, не відповідає ніяким цивілізованим нормам етики та моралі.

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За його словами, внаслідок конфлікту біля дитячого майданчика батько одного з хлопчиків побив до смерті безхатченка на очах своєї сім'ї, дружини та інших дітей.

«Чоловік помер від умисних тяжких тілесних ушкоджень, кваліфікується як ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Передбачається покарання від 7 до 10 років позбавлення волі», - повідомив Форостяк.

Особу підозрюваного встановлено, його оголошено в розшук.

Як уточнили в поліції, конфлікт стався через те, що підлітки почали кидати каміння в безхатченків. Один із них поскаржився батькові 10-річної дитини. Батько замість того, щоб вгамувати сина, побив безхатченка. За словами очевидців, потерпілий просив, щоб його не били. Внаслідок травм, несумісних із життям, безхатченко помер.

Як повідомляв УНІАН, у Старобазарному сквері Одеси в результаті жорстоких побоїв помер бездомний чоловік. Трагедія сталася ввечері 13 червня.