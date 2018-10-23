У Франції вбили заробітчанина з України, тіло шукали декілька тижнів – соцмережі

Українець два з половиною місяці працював на будові в Парижі.

У Франції вбили 29-річного громадянина України Василя Штанграта, що працював там на заробітках.

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Про це повідомляється у Facebook спільноти Association franco-ukrainienne "ART culture et créativité", яка об’єднує українців у Франції.

За інформацією спільноти, Василь – уродженець с.Стінка Бучацького району Тернопільської області. Чоловік два з половиною місяці працював на будові в Парижі, жив за межами міста з односельцем. 8 вересня українець не повернувся з роботи.

Тіло вбитого українця знайшли 2 жовтня. Українська спільнота в середині жовтня організувала збір коштів на відправлення тіла чоловіка на батьківщину.

Раніше повідомлялось, що у Мексиці 11 серпня жорстоко вбили 37-річну українку Ярославу Ненастіну - частини тіла знайшли в полі неподалік від міста Сан-Педро-Чолуле.