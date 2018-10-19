На Сумщині подвір'я депутата закидали "коктейлями Молотова"

Полум‘я, яке спалахнуло відразу ж після цього, 56-річний господар загасив своїми силами.

В смт Степанівка Сумського району невідомі кинули на подвір'я депутата селищної ради кілька пляшок із запальною сумішшю, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, депутату вдалося власними силами загасити вогонь.

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"До чергової частини Сумського райвідділу поліції звернувся депутат Степанівської селищної ради з повідомленням про те, що невідома особа кинула йому на подвір‘я три пляшки з невідомою сумішшю, котрі, не долетівши до будинку, впали на землю і розбились. Полум‘я, яке спалахнуло відразу ж після цього, 56-річний господар загасив своїми силами. Потерпілих немає", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ч.2 ст. 194 КК України (замах на умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки).

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