В окупованій Макіївці перекинувся автобус, є постраждалі – ЗМІ

Водій автобуса не впорався з керуванням, наїхав на пень та перекинувся.

У центрі окупованої бойовиками «ДНР» Макіївки перекинувся пасажирський автобус. Читайте такожАвтомобіль ремонтників підірвався на Донбасі Як повідомляють «Новости Донбасса» з посиланням на підконтрольні бойовикам ресурси, в інциденті є постраждалі. ДТП сталося біля Макіївської клінічної рудничної лікарні. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, наїхав на пень і перекинувся. У вересні повідомлялося, що на Донеччині двоє українських військових загинули в ДТП.

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