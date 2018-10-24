В окупованій Макіївці перекинувся автобус, є постраждалі – ЗМІ
13:26, 24 жовтня 2018Інциденти
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Водій автобуса не впорався з керуванням, наїхав на пень та перекинувся.
В окупованій Макіївці перекинувся автобус / фото dan-news
У центрі окупованої бойовиками «ДНР» Макіївки перекинувся пасажирський автобус.
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Як повідомляють «Новости Донбасса» з посиланням на підконтрольні бойовикам ресурси, в інциденті є постраждалі.
ДТП сталося біля Макіївської клінічної рудничної лікарні. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, наїхав на пень і перекинувся.
У вересні повідомлялося, що на Донеччині двоє українських військових загинули в ДТП.
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