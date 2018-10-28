Під Харковом фургон влетів у автобус з 35 пасажирами: є загиблий та постраждалі

Жоден з пасажирів автобусу не постраждав.

На автошляху "Чугуїв - Великий Бурлук" у Харківській області сталася ДТП: автомобіль «Форд Транзит» зіткнувся з рейсовим автобусом.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції Харківської області, аварія сталася увечері 27 жовтня між смт Печеніги та селом Кицівка. 44-річний водій «Форда» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом сполученням «Печеніги – Харків». На момент зіткнення в салоні автобусу перебувало 35 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Внаслідок ДТП водій автомобілю "Форд Транзит" від отриманих травм помер на місці. Лікарі також надали допомогу двом постраждалим – 34-річному водієві автобусу та 46-річному пасажирові «Форда».

Усі обставини пригоди встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у середмісті Харкова в результаті пожежі вщент вигоріли п`ять автомобілів.