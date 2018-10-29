Проломили голову кастетом: на Дніпропетровщині жорстоко побили активіста "Нацдружин" (фото)

Знайомі постраждалого вважають, що на чоловіка напали через його боротьбу з наркоторгівлею.

У Павлограді Дніпропетровської області невідомі напали на активіста "Національних дружин" Юрія Малімонова.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник осередку партії "Національний Корпус" у Павлограді.

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"Нашому активісту "Національних дружин" Юрію Малімонову проломили голову. Зараз ми в хірургії. На Юру напали зі спини, залили балоном та проломили голову кастетом, зламали щелепу", - повідомив він.

На думку Середи, причиною нападу, ймовірно, є боротьба з наркорекламою.

Наразі інші деталі інциденту невідомі.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні напали на місцеву активістку Катерину Гандзюк - чоловік чекав біля під'їзду і хлюпнув на дівчину невідомою рідиною. Жінка отримала опіки 40% тіла. Поліція опублікувала відео з підозрюваним у нападі. Як з’ясували експерти, активістку у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу екстрено перевезли літаком до Києва.

17 серпня, співробітники Нацполіції та СБУ затримали двох осіб, яких вважають причетними до організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Згодом правоохоронці провели спецоперацію і затримали ще трьох підозрюваних у нападі Гандзюк. 22 серпня раніше підозрюваного у нападі на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти і закрили проти нього справу.