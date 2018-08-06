Напад з кислотою на активістку Гандзюк: з'явилося фото підозрюваного

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу затриманому перенесли через неявку адвоката.

У мережі з'явилося фото підозрюваного в нападі на співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк.

Знімки опублікував у Facebook адвокат Масі Найєм. Він також повідомив, що засідання суду щодо обрання запобіжного заходу затриманому перенесли через неявку адвоката.

"Сьогодні в 13.00 буде продовжено засідання з адвокатом з системи надання безоплатної правової допомоги", – зазначив Найєм. За наявною інформацією, Новіков – житель Херсона, 1978 року народження.

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Як повідомляв УНІАН, напад на радника мера Херсона Гандзюк біля під'їзду її будинку скоїв невідомий чоловік 31 липня. Він плеснув їй в обличчя сірчаною кислотою. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано у відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як важкий.

1 серпня постраждалу доставили в Київський опіковий центр. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство.