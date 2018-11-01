Всі троє безпритульних, побиті сином судді і його другом в Павлограді, померли - ЗМІ

Хлопці увірвалися в сторожку на території колишньої медсанчастини, відзначається, що вони били безпритульних ногами.

Всі троє жертв побиття, яке відбулося в Павлограді 14 жовтня, померли в лікарні.

Про це "Павлоград.dp.ua" повідомив заступник головлікаря лікарні №4 хірургії Іскендер Іскендеров.

14 жовтня двоє хлопців випивали. Від нудьги вирішили розважитися — побити безпритульних. З матеріалів слідства відомо, що вони увірвалися в сторожку на території колишньої медсанчастини №15 на вул. Плосконоса. Хлопці били бездомних ногами.

"Перший помер відразу. Другого відправили до Дніпра - він помер там. У цих людей були важкі травми черепа, грудної клітини", - розповів заступник головлікаря лікарні №4 хірургії Іскендер Іскендеров.

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Остання жертва побоїв померла в ніч з 29 на 30 жовтня.

"Спочатку він поступив до нас з тупим ударом живота, розривом селезінки та черепно-мозковою травмою. Через годину його виписали, а потім він поступив з перитонітом. Прооперували, але він помер", - сказав медик.

Двоє молодиків, підозрюваних у вбивствах, утримуються під вартою без права застави. Це студенти, один з яких навчається в Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, другий — студент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Він же є сином судді Юр'ївського суду.

В університеті стверджують, що хлопця відрахували за кілька тижнів до побиття.