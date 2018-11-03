У Рівному п'яний водій спричинив смертельну ДТП (фото, відео)

Внаслідок ДТП загинула дівчина-підліток, ще одна людина у тяжкому стані опинилася в лікарні.

У Рівному внаслідок наїзду п’яного водія Mercedes смертельно травмовано неповнолітню дівчину-пішохода, ще одна людина у тяжкому стані опинилася в лікарні.

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 2 листопада.

39-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на двох пішоходів.

Внаслідок ДТП 16-річна рівнянка від отриманих травм загинула на місці події. Чоловіка у тяжкому стані доставили до медичного закладу, його особа встановлюється.

Відповідно до даних медичного освідчення, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - алкотестер показав 2,75 проміле за допустимої норми 0,2 проміле.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини події.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 жовтня в центрі Києва поліцейський автомобіль збив чоловіка.