У Рівному п'яний водій спричинив смертельну ДТП (фото, відео)
У Рівному внаслідок наїзду п’яного водія Mercedes смертельно травмовано неповнолітню дівчину-пішохода, ще одна людина у тяжкому стані опинилася в лікарні.
Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 2 листопада.
39-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на двох пішоходів.
Внаслідок ДТП 16-річна рівнянка від отриманих травм загинула на місці події. Чоловіка у тяжкому стані доставили до медичного закладу, його особа встановлюється.
Відповідно до даних медичного освідчення, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - алкотестер показав 2,75 проміле за допустимої норми 0,2 проміле.
Наразі поліцейські з’ясовують обставини події.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 жовтня в центрі Києва поліцейський автомобіль збив чоловіка.