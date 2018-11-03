На Львівщині при лобовому зіткненні легковика з мотоциклом загинув неповнолітній

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

У Яворівському районі Львівщини внаслідок лобового зіткнення іномарки з мотоциклом, на місці події загинув 17-річний юнак, його ровесник у тяжкому стані перебуває в лікарні.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 3 листопада, близько 4.15, у селищі Немирів.

Як встановили правоохоронці, сталося лобове зіткнення автомобіля Hyundai під керуванням мешканця Львівщини із мотоциклом, яким їхали двоє 17-річних місцевих мешканців.

Один із юнаків від отриманих травм загинув на місці ДТП, іншого госпіталізовано у реанімаційне відділення Яворівської районної лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до восьми років.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, призначено низку експертиз.