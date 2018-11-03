Внаслідок пожежі у Дніпрі загинуло троє людей, включаючи дитину (відео)

Ще одну дитину вдалося врятувати, її госпіталізовано.

У Чечелівському районі Дніпра, по вулиці Робоча в одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа.

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Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 00:25, повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

"Пожежа виникла в 1-кімнатній квартирі на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Горіли домашні речі у кімнаті на площі 2 м2. Пожежу локалізовано о 00:51 та ліквідовано о 01:01", - йдеться у повідомленні.

Попри невеликий масштаб пожежі, в результаті інциденту загинуло двоє дорослих та одна дитина. Ще одну дитину вдалося врятувати, її госпіталізовано.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронними органами.

Відео ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня у Києві внаслідок масштабної пожежі згоріли СТО та хостел.