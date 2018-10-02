У Запоріжжі восьмикласниця скоїла суїцид, стрибнувши з моста в Дніпро

Школярку витягли з води на берег і госпіталізували. Однак у лікарні дівчинка померла.

У Запоріжжі учениця 8-го класу скінчила життя самогубством, стрибнувши з моста в Дніпро.

Як повідомили УНІАН в ГУ ДСНС у Запорізькій області, трагедія сталася вчора, 1 жовтня.

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«Коли дівчина намагалася перелізти через огорожу моста, її помітив водій автомобіля, який проїжджав повз неї. Він кинувся на допомогу школярці, але не встиг - вона стрибнула вниз», - сказано в повідомленні.

На місце події прибули рятувальники і бригада швидкої допомоги. Школярку витягли з води на берег і госпіталізували. Однак у лікарні дівчинка померла.

Загибла була ученицею 8-го класу Запорізької спеціальної школи-інтернату «Січовий колегіум». За даним фактом проводиться розслідування.

Раніше УНІАН повідомляв, що за добу в різних областях України зафіксували п'ять дитячих суїцидів.