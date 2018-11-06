Під Одесою загорівся олійний завод, вогонь швидко поширився на велику площу (фото, відео)

Станом на 22:40 пожежу локалізовано на площі 1500 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

Масштабна пожежа сталася у вівторок, 6 листопада, на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне Одеської області.

Як пише "Думская", на територію заводу, який займається виробництвом олій, нікого не пропускають.

Спочатку через паркан було видно тільки дим, однак незабаром уже можна було розгледіти вогонь.

На місце прибули більше десяти пожежних машин, у тому числі з Одеси, швидка допомога, поліція.

Стало відомо, що НП сталася через загоряння олії в компресорній. Станом на 20:00 площа пожежі становила 40 квадратних метрів, а через годину вже 1500.

Відео: Думская нет

Як повідомили в прес-службі ДСНС, інформація про пожежу до Служби порятунку надійшла о 19:39.

"О 19:54 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горить рослинна олія та горюча тара в цеху по виробництву маргарину. Адміністрацією заводу здійснена евакуація персоналу заводу", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 75 осіб, створено три оперативних ділянки і штаб.

Станом на 22:40 гасіння пожежі та охолодження холодильної установки (близько 7 тонн аміаку) продовжується, пожежу локалізовано на площі на 1500 кв.м.

"Загрози розповсюдження вогню немає. Витоку шкідливих речовин не зафіксовано", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в п'ятницю увечері, 24 серпня, в Мукачевому Закарпатської області загорілися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі становила понад двох тисяч квадратних метрів.