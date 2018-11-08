У Миколаєві поліцейські стріляли в алабая через п'яного господаря

Співробітники поліції отримали повідомлення від жінки, яка поскаржилася на насильство з боку брата.

У ніч на 8 листопада на вул. Патона в Корабельному районі Миколаєва поліцейські були змушені відкрити вогонь з табельної зброї по собаці породи алабай, яку спустив на них п'яний господар.

Про це повідомляє місцеве видання «Новости N».

Відзначається, що співробітники поліції отримали повідомлення від жінки, яка поскаржилася на насильство з боку брата. За її словами, він вів себе агресивно і намагався побити близьких.

Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, до них у стані алкогольного сп'яніння вийшов брат жінки, тримаючи на повідку великого алабая.

За даними агентства, чоловік почав нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських і погрожувати їм, а на прохання прибрати собаку, яка безперервно гавкала, – спустив її на патрульних.

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«Поліцейські були змушені застосувати табельну зброю — перший постріл співробітник поліції здійснив вгору, але агресивну тварину це не зупинило. Вдруге поліцейський вистрілив собаці в лапу. Алабай заскавчав і втік», - повідомляє місцеве агентство.

Після цього правоохоронці затримали п'яного хулігана і доставили в Центральний відділ поліції, де на нього склали адміністративні матеріали.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в місті Подольську Одеської області внаслідок нападу собаки породи алабай госпіталізовано 6-річну дівчинку.