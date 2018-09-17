На Одещині алабай покусав 6-річну дівчинку

Інцидент, внаслідок якого дитина отримала численні рани, стався наприкінці минулого тижня.

У місті Подільську Одеської області внаслідок нападу собаки породи алабай госпіталізована 6-річна дівчинка.

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Як повідомили в поліції Подільська, інцидент, внаслідок якого дитина отримала численні рани, стався наприкінці минулого тижня. Попередньо встановлено, що дівчинка зазнала нападу сусідського собаки, якому, зі слів власниці, вдалося звільнитись від прив'язі.

Потім собака вибіг на вулицю, де напав на дитину. Власниця помітила відсутність пса після того, як почула крики. Дитину госпіталізовано.