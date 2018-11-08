"Шпигуни, відгукніться": у Києві на даху стратегічного об'єкта виявили безпілотник (фото)

Керівник "Укренерго" пообіцяв повернути безпілотник, якщо його власник зможе пояснити, що дрон робив на даху особливо важливого об'єкта.

У Києві на будинку Національної енергетичної компанії "Укренерго" знайшли безпілотник.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Ось такий не найдешевший апарат знайшли на даху "Укренерго". Приблизно десять днів тому, але не до нього було, так і думали, може хто сам зайде, чий девайс?," - написав він.

За словами Ковальчука, безпілотник знаходиться в робочому стані.

Крім цього керівник "Укренерго" пообіцяв повернути безпілотник, якщо його власник зможе пояснити, що дрон робив на даху особливо важливого об'єкта.

"Доказ, що ваш: коробка з серійним номером або чек та детальну розповідь, фотки на карті пам'яті (можна малюнками від руки). Чекаємо на місяць, потім здамо в музей", - додав він.