Вантажівка протаранила авто: нардеп Лещенко потрапив у ДТП (фото)

Щодо стану здоров'я Лещенка інформація відсутня.

У Києві на Окружній дорозі автомобіль Volkswagen, за кермом якого знаходився народний депутат України Сергій Лещенко, зіткнувся із вантажівкою.

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За словами нардепа, він рухався зі сторони житлового масиву Оболонь у напрямку Пущі-Водиці, повідомляє dtp.kiev.ua.

"Зупинившись на узбіччі, щоб подивитися в карту, в нього на повному ходу врізався автомобіль DAF під керуванням 22-річного водія. Після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF зїхав на узбіччя та перевернувся", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій вантажівки вилетів через лобове скло. Медики, які прибули на місце аварії, надали йому допомогу.

Щодо стану здоров'я Лещенка інформація відсутня.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталося ДТП, в якому зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. Унаслідок ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.