У Києві некерована Mazda знесла зупинку та влетіла у підземний перехід (фото, відео)

В результаті аварії у машини було пробито бензобак, пальне залило увесь підземний перехід.

На перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Огієнка у Києві автомобіль Mazda CX-7 втратив керування та влетів у підземний перехід.

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Як повідомляє «Информатор», ДТП сталося близько 6:30 ранку.

За попередньою інформацією, водій Mazda їхав з боку Повітрофлотського мосту, в напрямку Солом'янської площі. У цей момент машина втратила керування. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, зніс зупинку громадського транспорту та влетів у підземний перехід.

Місце інциденту оточила поліція. В результаті зіткнення у машини було пробито бензобак, пальне розлилося по всьому пішохідному переходу. Наслідки витоку ліквідували рятувальники.

За словами правоохоронців, водій Mazda не був п'яний і можливо просто заснув за кермом. У ДТП ніхто не постраждав. Деталі пригоди встановить слідство.

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