В Одесі фасад аварійного будинку ледь не вбив перехожого (відео)

Чоловіка з тяжкою травмою голови забрала в лікарню швидка.

В Одесі на голову чоловіку, який йшов вулицею, з висоти другого поверху впав камінь, який відпав від фасаду аварійного будинку.

Очевидці бачили, чоловік йшов повз будинок, де комунальники саме проводили ремонт фасаду, йдеться в сюжеті ТСН.

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Коли ремонтники помітили, що частина конструкції обвалилась та летить униз, закричали, щоб попередити, однак чоловік відскочити не встиг. Його з тяжкою травмою голови забрала в лікарню швидка.

Усе зафільмували камери вуличного спостереження. На кадрах видно: на місці ремонту аварійного фасаду ніякої огороджувальної стрічки немає. Тротуар комунальники огородили лише після травмування людини.

«Я прийшла, дивлюся він вже сидить, навколо нього люди, водичкою миють його і він сидить вже на лавці. Я відійшла на півгодини і в ці півгодини воно сталося. Поліція була, була швидка», - каже свідок.

Нагадаємо, у липні цього року на Житомирщині частково обвалилась будівля гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму.