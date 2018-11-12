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В Одесі фасад аварійного будинку ледь не вбив перехожого (відео)

12:47, 12 листопада 2018
Інциденти
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В Одесі на чоловіка впав фасад будинок / фото УНІАН

Очевидці бачили, чоловік йшов повз будинок, де комунальники саме проводили ремонт фасаду, йдеться в сюжеті ТСН.

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Коли ремонтники помітили, що частина конструкції обвалилась та летить униз, закричали, щоб попередити, однак чоловік відскочити не встиг. Його з тяжкою травмою голови забрала в лікарню швидка.

Усе зафільмували камери вуличного спостереження. На кадрах видно: на місці ремонту аварійного фасаду ніякої огороджувальної стрічки немає. Тротуар комунальники огородили лише після травмування людини.

«Я прийшла, дивлюся він вже сидить, навколо нього люди, водичкою миють його і він сидить вже на лавці. Я відійшла на півгодини і в ці півгодини воно сталося. Поліція була, була швидка», - каже свідок.

Нагадаємо, у липні цього року на Житомирщині частково обвалилась будівля гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму.

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Теги: #Одеса#обвал