Внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули троє дітей

Ліквідувати пожежу у приватному житловому будинку рятувальникам вдалося лише через годину.

Внаслідок пожежі у будинку в Запорізькій області загинули троє малолітніх дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався у вівторок, 13 листопада, о 17:15 у с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району.

«У приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 дитини (2012, 2014 та 2016 років народження)», - йдеться у повідомленні.

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Співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу на площі 70 м кв. о 18:20. До гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці рятувальної техніки.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада внаслідок пожежі у Дніпрі загинуло троє людей, включаючи дитину. Ще одну дитину вдалося врятувати, її було госпіталізовано.