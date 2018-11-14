Внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули троє дітей
09:28, 14 листопада 2018Інциденти
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Ліквідувати пожежу у приватному житловому будинку рятувальникам вдалося лише через годину.
Пожежа у будинку сталася на площі 70 м кв / Ілюстрація УНІАН
Внаслідок пожежі у будинку в Запорізькій області загинули троє малолітніх дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Інцидент стався у вівторок, 13 листопада, о 17:15 у с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району.
«У приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 дитини (2012, 2014 та 2016 років народження)», - йдеться у повідомленні.
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Співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу на площі 70 м кв. о 18:20. До гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці рятувальної техніки.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада внаслідок пожежі у Дніпрі загинуло троє людей, включаючи дитину. Ще одну дитину вдалося врятувати, її було госпіталізовано.
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