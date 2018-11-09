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У Києві маршрутка зіткнулася з позашляховиком, є постраждалі (фото)

21:25, 09 листопада 2018
Інциденти
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У Києві маршрутка зіткнулася з джипом/ фото dtp.kiev.ua

Як повідомляє dtp.kiev.ua, джип хотів проскочити на перехресті, але у нього в'їхала маршрутка. Внаслідок аварії постраждала жінка.

фото dtp.kiev.ua

"Джип хотів проскочити, але не вийшло. ДТП з постраждалими у Києві на перетині Саратівської та Краснодарської. Зіткнулися маршрутка №540 та позашляховик. Постраждала жінка, в негайному порядку була госпіталізована. На місці поліція та "швидка", - йдеться у повідомленні.

фото dtp.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку, постраждало троє людей.

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Теги: #Київ#ДТП#маршрутка