У Києві маршрутка зіткнулася з позашляховиком, є постраждалі (фото)

Внаслідок аварії жінку в негайному порядку госпіталізували до лікарні.

У Києві у районі метро "Нивки" на перетині вулиць Саратівської та Краснодарської маршрутка №540 зіткнулася із позашляховиком.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, джип хотів проскочити на перехресті, але у нього в'їхала маршрутка. Внаслідок аварії постраждала жінка.

"Джип хотів проскочити, але не вийшло. ДТП з постраждалими у Києві на перетині Саратівської та Краснодарської. Зіткнулися маршрутка №540 та позашляховик. Постраждала жінка, в негайному порядку була госпіталізована. На місці поліція та "швидка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку, постраждало троє людей.