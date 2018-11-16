На Кіровоградщині п’яний чоловік облив бензином та підпалив свою молоду дружину (відео)

Жінка отримала опіки 80 відсотків поверхні тіла, її стан важкий.

У Селищі Цибулевому Кіровоградської області нетверезий 40-річний чоловік облив бензином та підпалив свою 22-річну дружину.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Рідні потерпілої розповідають – того вечора чоловік прийшов додому напідпитку. Через це вони з жінкою посварилися, і молода дружина пішла вкладати дитину спати.

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Чоловік вийшов на вулицю і погукав її надвір, а далі завів у нежитлове приміщення та закрив за ними двері. А потім, як розповіла слідчим потерпіла, чоловік підпалив її сірником.

Від шоку жінка спромоглась вибити двері сараю та вибігти на двір. Молода жінка як палаючий факел вибігла з двору, перебігла дорогу, та забігла у двір до свого дядька. Він схопив відро з водою та облив її.

Наразі дівчина перебуває в реанімації. Її стан важкий - 80% поверхні тіла ушкоджено опіками. Понад половини ран – глибокі. В той же час, її чоловік отримав опіки рук, його в лікарні охороняє поліція. Лікарі очікують, що він одужає.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу. Втім, чоловік, попри докази, своєї провини не визнає. Поліцейським він заявив, що розпалював плиту та кинув бичок до склянки з бензином. Начебто почав її гасити, і випадково облив пальним себе та жінку.

У селі, як зазначається, про підозрюваного невисокої думки. Кажуть – не раз був одружений, лікувався від алкоголізму, немісцевий.

Раніше повідомлялось, що на Тернопільщині раніше судимий 31-річий чоловік зарізав свою кохану, а сам повісився.