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На Львівщині знайшли тіло військового - чоловік помер від задушення

13:32, 19 листопада 2018
Інциденти
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За фактом смерті військового проводиться розслідування / Сайт президента України

Про це повідомили в прес-службі бригади.

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"18.11.2018 в орендованій квартирі було виявлено тіло військовослужбовця бригади", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, смерть настала в результаті механічної асфіксії.

За фактом смерті військового проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Нікополі хлопець 18 разів ударив ножем 13-річну сестру.

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Теги: #Львівщина