На Львівщині знайшли тіло військового - чоловік помер від задушення

За попередніми даними, смерть чоловіка настала від удушення.

У Львівській області в місті Яворів знайшли тіло військового 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про це повідомили в прес-службі бригади. Читайте такожУ Харкові побили екс-командира "Східного корпусу" Олега Ширяєва (фото) "18.11.2018 в орендованій квартирі було виявлено тіло військовослужбовця бригади", - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, смерть настала в результаті механічної асфіксії. За фактом смерті військового проводиться розслідування. Як повідомляв УНІАН, у Нікополі хлопець 18 разів ударив ножем 13-річну сестру.

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