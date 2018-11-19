На Львівщині знайшли тіло військового - чоловік помер від задушення
13:32, 19 листопада 2018Інциденти
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За попередніми даними, смерть чоловіка настала від удушення.
За фактом смерті військового проводиться розслідування / Сайт президента України
У Львівській області в місті Яворів знайшли тіло військового 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Про це повідомили в прес-службі бригади.
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"18.11.2018 в орендованій квартирі було виявлено тіло військовослужбовця бригади", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, смерть настала в результаті механічної асфіксії.
За фактом смерті військового проводиться розслідування.
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