Не поділили комп'ютер: в Нікополі хлопець 18 разів ударив ножем 13-річну сестру

Дівчинку доставили до лікарні, наразі її життю нічого не загрожує. Ймовірно, конфлікт між братом та сестрою виник через комп’ютер.

У Нікополі на Дніпропетровщині поліція затримала 18-річного хлопця, який, намагаючись вбити свою 13-річну сестру, наніс їй 18 ножових поранень.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, подія сталася 18 листопада вранці.

Дівчинку доставили до лікарні, наразі її життю нічого не загрожує.

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«Між братом і сестрою виник конфлікт, внаслідок якого хлопець ножем завдав дівчині 18 ножових поранень. Після цього він вибіг на вулицю, покликав бабусю та втік. Поліцейські затримали втікача в місті через декілька годин», - йдеться в повідомленні.

Попередньо слідством встановлено, що хлопець захоплювався комп’ютерними іграми. Вірогідно, конфлікт виник між ним та сестрою через комп’ютер.

За фактом замаху на вбивство неповнолітньої Нікопольським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Юнака затримано в порядку статті 208 КПКУ.

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