У двох школах на Київщині учні розпилили сльозогінний газ

У Білій Церкві обійшлося без евакуації учнів, а школярів Василькова в екстреному порядку вивели на вулицю.

У двох школах Київської області учні розпилили сльозогінний газ.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Сьогодні на Київщині сталося два факти розпилення газу у школах. У Білій Церкві обійшлося без евакуації учнів. А школярів міста Васильків в екстреному порядку вивели на вулицю. До медичних закладів зі скаргами на отруєння газом ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.

Так, у Білій Церкві один із учнів 9-го класу прийшов до школи з балончиком без маркування, а коли на перерві показав його однокласникам, один з них вихопив балончик з рук і розпилив перцевий газ.

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"Батькам двох учнів доведеться відповідати відповідно до законодавства. Відносно них працівники поліції склали адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУАП і матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення. Дорослим загрожує сплата штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян", - додали в поліції.

Ще один випадок, за даними правоохоронців, стався у місті Васильків, де учні в екстреному порядку були евакуйовані. На перерві хтось розпилив газ, який саме – невідомо. Наразі на місці події працюють працівники ювенальної превенції поліції Київщини, група реагування патрульної поліції. Поліцейські встановлюють особу, яка розпилила речовину.

Як повідомляв УНІАН, декілька днів тому у Києві троє підлітків бризкали в обличчя перехожим сльозогінний газ та знімали це на відеокамеру. Їх затримали патрульні поліцейські.