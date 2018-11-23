На Дніпропетровщині п'яний водій збив вагітну жінку з дворічною дитиною (фото)

Жінка перебуває на 8 місяці вагітності. Її з черепно-мозковою травмою доставили до лікарні.

На Дніпропетровщині у місті П'ятихатки поліція затримала п'яного водія, який на узбіччі збив вагітну жінку з дитиною.

Інцидент трапився вранці 22 листопада, повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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"Внаслідок наїзду 31-річна жінка, яка перебуває на 8-му місяці вагітності, отримала відкриту черепно-мозкову травму та була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Її дворічний син, який сидів у дитячому візку, отримав незначні забої. Він також доставлений до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вміст алкоголю у крові 50-річного водія склав 2,22 проміле, що у десять разів перевищує норму.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада під Одесою жінку збили одразу два автомобілі.