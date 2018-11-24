У Києві автівка на смерть збила злодія, який тікав після крадіжки (фото)
10:51, 24 листопада 2018Інциденти
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Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці.
У Києві автомобіль збив грабіжника, який перебігав дорогу / фото espreso.tv
В Києві під колесами Hyundai загинув пішохід-порушник, який тікав з викраденими речами.
За словами свідка - загиблий викрав у нього особисті речі у торговельному центрі, чоловік це помітив та почав переслідувати крадія. Під час переслідування зловмисник вибіг на проїжджу частину, де потрапив під колеса Hyundai, повідомляють "Вартові еспресо".
фото espreso.tv
Лікарі "швидкої" намагалися реанімувати постраждалого, але безрезультатно, чоловік помер на місці пригоди.
фото espreso.tv
Як повідомляв УНІАН, у жовтні у центрі Києва поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander збив грабіжника.
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