У Києві автівка на смерть збила злодія, який тікав після крадіжки (фото)

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці.

В Києві під колесами Hyundai загинув пішохід-порушник, який тікав з викраденими речами.

За словами свідка - загиблий викрав у нього особисті речі у торговельному центрі, чоловік це помітив та почав переслідувати крадія. Під час переслідування зловмисник вибіг на проїжджу частину, де потрапив під колеса Hyundai, повідомляють "Вартові еспресо".

Лікарі "швидкої" намагалися реанімувати постраждалого, але безрезультатно, чоловік помер на місці пригоди.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні у центрі Києва поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander збив грабіжника.