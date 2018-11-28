У Дніпрі невідомі підірвали банкомат та заволоділи грошима, але втратили шапку (фото, відео)

Як повідомили журналістам в поліції, це вже другий подібний випадок, «опрацьований» за одним сценарієм.

У Дніпрі невідомі підірвали банкомат «Приватбанку» і зникли з грошима, поліція ввела в дію план «Перехоплення».

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Як повідомляє «Информатор», інцидент стався на бульварі Слави, 7, в ніч на 28 листопада.

Як повідомили журналістам в поліції, це вже другий подібний випадок, «опрацьований» за одним сценарієм.

За словами співробітників патрульної поліції, грабіжники вставили в картоприймач банкомату трубу, через яку запустили газ, в результаті чого стався вибух. Після цього злочинці заволоділи грошима та втекли з місця події.

За попередньою інформацією, зловмисників було троє або більше. Один із злочинців втратив на місці злочину шапку.

Вибух був настільки сильним, що біля магазину, в якому стоїть банкомат, відкрилися двері та вилетіли вікна, а також постраждало майно.

Злочинці могли втекти з місця пригоди на автомобілі «ГАЗель» білого кольору.

На місце інциденту в короткі терміни прибула поліція та співробітники охоронної служби. Пізніше на місце злочину прибули слідчі, кінологи та сили ДСНС.

У жовтні повідомлялося, що невідомі підпалили і підірвали банкомат «Приватбанку» в Дніпрі.